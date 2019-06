Calciomercato Juventus, Ramos su Ronaldo: "Non mi ha chiamato per andare lì"

Cristiano Ronaldo, trascorsa la prima stagione alla con la conquista dello Scudetto ma la delusione dell'eliminazione ai quarti di finale di , si sta trasformando anche in uomo mercato.

La conferma l'ha data il difensore olandese De Ligt, il quale ha confessato di essere stato avvicinato dal portoghese durante la finale di UEFA .

Tra coloro che sono stati 'contattati' da CR7 non c'è però l'ex compagno di squadra, nonchè capitano del , Sergio Ramos. Ecco quanto affermato ai microfoni di Sport Mediaset.

"Con Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. Per quanto mi riguarda starò al Real Madrid, lasciamo stare i rumors di mercato. Se mi ha chiamato per andare alla Juventus? No, no (sorride, ndr)".