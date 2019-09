Calciomercato Juventus, Rakitic l'obiettivo: il Barcellona chiede Emre Can

La Juventus sonda il terreno per Ivan Rakitic, ma Paratici non vuole cedere Emre Can: possibile l'inserimento di altre contropartite.

Archiviata la rocambolesca vittoria nel big match contro il , la torna attiva in questi ultimi due giorni di calciomercato: la dirigenza bianconera potrebbe effettuare un ultimo tentativo per strappare Ivan Rakitic al .

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i vertici della Vecchia Signora stanno sondando il terreno per il centrocampista croato, che in questo momento non è più al centro del progetto blaugrana e valuterebbe un trasferimento.

Il club catalano chiede però in cambio Emre Can, elemento che Paratici non vuole assolutamente cedere: da qui l'idea di inserire nella trattativa altre possibili contropartite tecniche come Matuidi, Cuadrado o Rugani. Il condizionale resta d'obbligo per un affare che resta comunque complicato in così poco tempo: ma la Juventus vuole regalare un ultimo colpo a Sarri per dare esperienza e qualità a centrocampo.