Calciomercato Juventus, Rakitic colpo per il 2020: a gennaio nuova trattativa

La Juventus non molla Ivan Rakitic, ormai deciso a lasciare il Barcellona: bianconeri e blaugrana torneranno a trattare da gennaio 2020.

Aveva la valigia pronta per andare a Torino ma nell'ultimo giorno di mercato il possibile affare è definitivamente saltato. Ivan Rakitic quest'estate era deciso a lasciare il per unirsi alla ma i due club non sono riusciti a trovare l'accordo finale.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I blaugrana non erano intrigati da un possibile scambio con Emre Can, preferendo al suo posto un giocatore come Federico Bernardeschi. I bianconeri, dal canto loro, non sono stati convinti dalle cifre dell'operazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Per questo motivo l'affare non si è fatto, anche se tutt'oggi resta ancora vivo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' Juventus e Barcellona torneranno infatti a trattare dal prossimo gennaio, quando una nuova finestra di mercato aprirà.

I bianconeri considerano Rakitic il centrocampista perfetto per il gioco di Maurizio Sarri e il fatto che il croato in questo avvio di stagione abbia trovato poco spazio dimostra che il Barcellona è pronto a privarsene.

Ecco allora che il colpo Rakitic- potrebbe concretizzarsi nel 2020, che sia a gennaio o addirittura l'estate prossima. Nella trattativa potrebbero tornare poi d'attualità sempre i nomi di Can e Bernardeschi.