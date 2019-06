Calciomercato Juventus, Rabiot ai dettagli: blitz di Paratici a Parigi

Definito l'arrivo di Luca Pellegrini, la Juventus stringe i tempi per Rabiot: blitz di Paratici a Parigi, la trattativa è ormai ai dettagli.

Nuovo colpo in dirittura d'arrivo per la . Il Chief football officer della Juventus, Fabio Paratici, è volato infatti oggi a Parigi per definire l'acquisto di Adrien Rabiot. La trattativa con il centrocampista è ormai ai dettagli e sarebba stata raggiunta un'intesa di massima fra le parti.

Rabiot è in scadenza di contratto con il e approderebbe a a costo zero una volta definiti i contenuti del contratto con i bianconeri. La fumata bianca è molto vicina e potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

I bianconeri verseranno 10 milioni di commissioni alla madre Veronique, agente del figlio. Mentre il centrocampista firmerà un quinquennale da 7 milioni di euro netti a stagione.

Rabiot, classe 1995 si appresta dunque ad approdare in dopo 6 anni con la maglia del PSG, club con cui ha deciso di non rinnovare il suo contratto.

Nell'ultima stagione Rabiot ha collezionato 20 presenze e 2 reti in tutte le competizioni con la formazione parigina, e il suo utilizzo è stato limitato a causa del rapporto conflittuale con il club per via della sua situazione contrattuale e della volontà di non proseguire il rapporto.