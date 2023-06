Durante il viaggio a Londra, il ds Manna e il Chelsea hanno parlato di alcuni nomi. Ma la priorità della Juventus resta far cassa.

Lavori in corso. Per tutti, ma per la Juventus forse un po' di più. Perché va ripensata un'intera strategia di mercato alla luce della mancata qualificazione alla Champions League, tra la necessità di racimolare 120-130 milioni e, di conseguenza, quella di cedere almeno un pezzo pregiato della rosa di Massimiliano Allegri.

Il principale indiziato ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. La destinazione? Magari il Bayern, che da tempo ha avviato i contatti con la Juve. O magari il Chelsea, altro club in corsa per il serbo. Con un particolare non esattamente di secondaria importanza a favore della trattativa: le contropartite che gli inglesi, ingolfati da un bulimico mercato in entrata, possono mettere sul tavolo.

Li elenca la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui anche di questo si è parlato durante il viaggio a Londra effettuato ieri dal direttore sportivo Giovanni Manna. I nomi? Eccoli: Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah.

Se l'americano è costantemente chiacchierato sul mercato, tanto che il suo nome è stato accostato anche al Milan e al Napoli, Loftus-Cheek è da qualche tempo oggetto dei desideri degli stessi rossoneri: su quest'ultimo, secondo il quotidiano, ci sarebbe già un gradimento di massima da parte della Juve. Chalobah, infine, è entrato nel radar dell'Inter, bisognosa di sopperire in qualche modo alla partenza di Skriniar. Ma i nerazzurri sono anche su Koulibaly.

Anche di questi nomi si è parlato tra Chelsea e Juventus. Nomi importanti, finiti sull'uscio a causa della rosa extralarge venutasi a creare dopo i tanti acquisti operati a gennaio. Ecco perché i Blues sono costretti a vendere qualche elemento. Ed ecco perché la Juve ha ascoltato con attenzione.

Certo, a Torino la priorità è e rimane un'altra: far cassa in caso di cessione di Vlahovic. L'ex viola, nonostante una stagione complicata e dal rendimento ben inferiore rispetto a quello offerto a Firenze, continua ad avere una valutazione di 80 milioni di euro. Per lui, e di riflesso per la Juventus, saranno mesi particolarmente caldi.