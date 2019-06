Calciomercato Juventus, Pogba vuole tornare: ha già parlato con Sarri

Paul Pogba ha fretta di lasciare il Manchester United e non vuole partire per la tournée in Australia. La Juventus sarebbe favorita sul Real Madrid.

Non solo De Ligt, la potrebbe presto riaccogliere un'altra stella della scuderia di Mino Raiola: Paul Pogba. Il centrocampista francese infatti ha fretta di lasciare il e preferirebbe i bianconeri al .

Tanto che, secondo quanto riporta 'AS', Pogba avrebbe addirittura già parlato telefonicamente con Maurizio Sarri al quale avrebbe manifestato tutta la sua voglia di tornare a per sposare il nuovo progetto. Una volontà che peraltro il francese aveva già espresso agli ex compagni durante la recente festa di Barzagli.

Pogba intanto è stato regolarmente convocato dal Manchester United per domani, quando la squadra si ritroverà a Carrington, ma ribadirà a Solskjaer di voler lasciare l' e spera di non partire per la tournée in il prossimo 7 luglio.

L'operazione Pogback ovviamente resta molto onerosa e difficile da realizzare ma gli ottimi rapporti tra la Juventus e Mino Raiola, come detto, potrebbero favorire la Juventus rispetto al Real Madrid che peraltro ha già speso parecchio per gli acquisti di Militao, Mendy, Hazard e Jovic.

La sensazione insomma è che l'affare non sia impossibile, a patto che il Manchester United nelle prossime settimane abbassi le sue pretese dato che i Red Devils attualmente per cedere Pogba chiedono almeno 150 milioni di euro. L'alto ingaggio invece non sarebbe un problema per la Juventus grazie al Decreto Crescita, che permetterebbe ai bianconeri di risparmiare parecchi milioni di euro.