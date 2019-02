Calciomercato Juventus, Pjaca per Ruben Dias: idea di scambio col Benfica

La Juventus comincia ad intavolare la trattativa con il Benfica per il difensore Ruben Dias. Intanto incontra anche Mendes per Joao Felix.

La Juventus guarda in Portogallo per il suo calciomercato. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo ed il rapporto sempre in crescita con Jorge Mendes, la Vecchia Signora ha ormai una sorta di canale preferenziale verso quella terra di talenti. Ed in particolare c'è una squadra con il quale i bianconeri vogliono fare affari: il Benfica.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, la Juventus ha iniziato una trattativa con il Benfica per il giovane centrale Ruben Dias. Difensore classe 1997 che si è già messo in mostra anche in Champions League e con la nazionale maggiore del Portogallo, per la Vecchia Signora rappresenta l'ideale per svecchiare il reparto difensivo.

La Juventus ha capito anche di avere tra le sue carte da gioco quella giusta per sedersi al tavolo con Luis Felipe Vieira, presidente del Benfica. Stiamo parlando di Marko Pjaca, in prestito alla Fiorentina, ma di ritorno a Torino a fine stagione. La squadra portoghese valuta quasi 40 milioni Ruben Dias, i bianconeri sono disposti a cedere l'esterno croato e ad aggiungere anche un conguaglio economico.

Ma in questi giorni, come riporta 'La Stampa', la Juventus ha incontrato Jorge Mendes per uno dei pupilli della sua scuderia, ovvero Joao Felix. Trequartista dal talento sopraffino, di 19 anni, che comincia ad interessare a mezza Europa: Barcellona, i due Manchester e appunto la Juventus.

Paratici ha mostrato il suo interesse a Mendes, ha capito che la concorrenza non manca ed ha anche compreso che per meno di 50 milioni di euro Joao Felix potrebbe anche restare al Benfica per un altro anno.

Infine, per non farsi mancare nulla, la Juventus sta sondando il terreno anche in Brasile. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la squadra bianconera avrebbe avviato i rapporto con il Flamengo per Wesley; laterale difensivo di destra, classe 2000.

