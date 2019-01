Calciomercato Juventus, Pjaca è un rebus: contatti con la Fiorentina sul futuro

Juventus e Fiorentina si aggiorneranno in queste ore per decidere il futuro di Pjaca: i viola vorrebbero tenerlo fino al termine della stagione.

“Pjaca? Non ci riguarda l'incontro Juventus-Ramadani, è stato impiegato e non ha avuto difficoltà. Si sta allenando e credo in lui, credo possa dare una mano”. Così l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, direttamente da Malta, sede del ritiro invernale gigliato. Parole apparentemente scontate, da misurare soprattutto dopo il colpo targato Luis Muriel.

Alla Continassa, intanto, sono scattate le valutazioni di rito. Perché, tra un motivo e l'altro, il 23enne tuttofare offensivo croato non è riuscito a imporsi con la casacca viola. I numeri: 16 presenze e 1 goal. Troppo poco per chi avrebbe dovuto fare la differenza. Troppo poco per un giocatore che, al momento, fatica a trovare la consacrazione. E se gli infortuni ne hanno frenato la crescita, adesso è giunto il momento di cambiare marcia. Tuttavia, a maggior ragione dopo l'arrivo del colombiano e considerando il buon momento di Mirallas, imporsi nel capoluogo toscano non sarà semplice. Affatto.

E la Juventus, dall'alto di un investimento da tutelare, preferirebbe vedere Pjaca in una squadra che gli consenta di giocare con continuità. Questo, sostanzialmente, il quadro emerso dagli ultimi contatti tra le due società. I sondaggi, infatti, non mancano.

Il Fulham consegnerebbe volentieri l'ex Dinamo Zagabria nelle sapienti mani di Claudio Ranieri, così come il Cagliari – seppur in maniera embrionale – valuta questa pista. Ma la Fiorentina sembra intenzionata a viaggiare all'insegna della continuità. Il responsabile dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, è un grande estimatore del croato. Tanto da aver definito con la Signora un'operazione in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (fissato a 20). Madama, inoltre, s'è garantita il controriscatto a 26.

Conta, più di ogni altra cosa, l'attualità. Lo sa bene Pjaca, che lavora duramente per cercare di allontanare le voci di mercato. Non c'è fretta. Sull'asse Torino-Firenze i rapporti sono più che ottimi e, dunque, la decisione finale verrà presa in piena armonia. A tal proposito, nelle prossime ore andranno in scena nuovi contatti. Con, al momento, la via della permanenza in pole position.