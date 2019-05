Calciomercato Juventus, Piccini al posto di Cancelo: l'ultima suggestione in casa bianconera

Con Cancelo conteso dai due club di Manchester, la Juventus è alla ricerca di eventuali sostituti: piacciono Piccini e Darmian, più defilato Trippier.

Una prima parte di stagione da protagonista e un girone di ritorno incolore. Joao Cancelo in maglia ha vissuto un'annata dalla due facce, aspetto che gli ha comunque permesso di accrescere il proprio valore di mercato.

Pagato poco più di 40 milioni di euro dai bianconeri la scorsa estate, il cartellino di Cancelo oggi è valutato infatti intorno ai 60-70 milioni, ovvero la cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare da un'eventuale cessione del giocatore dopo soli 12 mesi.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', a contendersi il terzino lusitano sarebbero il e il , pronti a scatenare un vero e proprio derby di mercato in salsa inglese.

Qualora il portoghese dovesse davvero volare in Premier League, la Juventus si troverebbe dunque costretta a cercare un sostituto, il quale potrebbe arrivare proprio da una delle due squadre di Manchester.

Resta infatti viva la pista che porta a Matteo Darmian, già vicino ai bianconeri la scorsa estate, anche se sul terzino ex rimangono puntati pure i fari dell' . Ecco allora che per la fascia destra della Juventus spunta anche un nome nuovo, quello di Cristiano Piccini.

Attualmente in forza al , il terzino italiano sta dimostrando tutto il suo valore in , con le ottime prestazioni collezionate in questa stagione che gli hanno permesso di entrare anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

Un suo arrivo a Torino potrebbe dunque rappresentare per la Juventus un ottimo colpo sia sul piano tecnico che economico. L'acquisto di Piccini non costringerebbe infatti i bianconeri a spese folli, visti anche gli ottimi rapporti tra i Campioni d' e il Valencia.

Resta invece più improbabile al momento una trattativa con il per Kieran Trippier, terzino inglese che nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza anche al , nonostante le recenti smentite di Carlo Ancelotti.