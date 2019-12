Calciomercato Juventus, piace Emerson Palmieri: può essere l'alternativa ad Alex Sandro

La Juventus individua in Emerson Palmieri il profilo ideale come vice Alex Sandro: il Chelsea chiede 30 milioni, i bianconeri partono dal prestito.

Mancano solo 28 giorni al nuovo anno ed è già tempo di bilanci anche in casa : gli uomini di mercato di 'Madama', dopo quattordici giornate di , hanno ben chiaro dove intervenire per rinforzare i bianconeri.

Il ruolo in cui la coperta della Juventus è più corta è quello dei terzini, dove i bianconeri hanno solo tre specialisti in rosa, e Paratici vorrebbe regalare a Maurizio Sarri un'alternativa ad Alex Sandro a gennaio. Secondo quanto rivelato dal 'Corriere della Sera', i bianconeri avrebbero individuato in Emerson Palmieri l'occasione più ghiotta del mercato di riparazione.

Il terzino italo-brasiliano, infatti, è in uscita al ed è una vecchia conoscenza dell'attuale tecnico della Juventus, che lo ha allenato proprio a Londra nella scorsa stagione. Sarri ha stima di Emerson Palmieri, che potrebbe essere un'alternativa molto valida ad Alex Sandro nella rosa bianconera. L'ostacolo più grande che separa l'ex giocatore della dalla 'Vecchia Signora' è rappresentato dalla valutazione dei londinesi.

Sempre secondo il 'Corriere dello Sport' il Chelsea vorrebbe 30 milioni per privarsi di Emerson mentre la Juventus sarebbe più propensa verso la formula del prestito. Paratici avrà a disposizione tutto il mese di gennaio per convincere i 'Blues' e regalare a Sarri la possibilità di riabbracciare il terzino italo-brasiliano.