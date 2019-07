Calciomercato Juventus, Perin-Benfica non è chiusa: manca l'accordo tra i club

Mattia Perin ha superato le visite mediche con il Benfica, ma manca l'intesa tra la Juventus e il club portoghese: si continua a trattare.

Il futuro di Mattia Perin è ormai lontano dalla dopo il ritorno di Gigi Buffon in bianconero. La trattativa con il non è però ancora chiusa: manca infatti l'accordo finale tra le due società, che continuano a trattare.

A differenza di quanto trapelato dal , Perin ha sostenuto e superato le visite mediche con le Aquile, ma la fumata bianca non è stata ancora raggiunta tra le due parti, che continuano a tenersi in contatto per limare gli ultimi dettagli.

Sembrava tutto fatto per un'operazione complessiva da 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, ma le due parti tornerano in contatto per trovare il punto d'incontro: Perin ha collezionato nell'ultima stagione soltanto 9 presenze e cerca un maggior minutaggio in una realtà comunque importante come il Benfica, che giocherà la prossima .