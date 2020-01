Calciomercato Juventus: Pereira per Marqués, idea scambio con il Barcellona

Juventus e Barcellona trattano il possibile scambio tra Matheus Pereira e Alejandro Marqués, in scadenza di contratto con i blaugrana.

Largo ai giovani. La , che da riparare ha ben poco nella sessione invernale, si concentra principalmente sulla linea verde. Inserimenti mirati, ma da non sottovalutare. Vedi Dejan Kulusevski, preso dall' ma che resterà al fino a giugno, investimento corposo chiamato a fornire i suoi frutti in chiave progettuale.

Attenzione, poi, ai 2002. Con il terzino sinistro ormai ex Jean Claude Ntenda, fresco di visite mediche effettuate a , pronto a rinforzare la Primavera. E con l'esterno offensivo mancino Yannick Cotter, tesserato dal Sion, ma che potrebbe rimanere in per terminare la stagione. Insomma, talenti in prima linea.

❗️🇮🇹🔄 La Juventus quiere a Marqués y ofrecería un truequehttps://t.co/2dwstwCsse por @ap_angelperez pic.twitter.com/tDKMUmTQ6c — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 9, 2020

E, presto, qualcosa potrebbe accadere sull'asse Torino-. La , secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', avrebbe messo nel mirino un attaccante di prospettiva di proprietà dei blaugrana. Si chiama Alejandro Marqués, classe 2000, venezuelano, ed è in scadenza di contratto con il club catalano. Da qui, l'idea della Signora: proporre uno scambio con il 21enne Matheus Pereira, attualmente in prestito al .

Traccia impostata e che dovrebbe sfociare nel dentro o fuori in tempi rapidi. A tal proposito, se ne starebbe occupando in prima persona il direttore generale bianconero Fabio Paratici. Chiaro segnale di come, nell'immediato, Madama in termini di prima squadra possa dormire sonni tranquilli.