Calciomercato Juventus, per Zaniolo è dura: Chiesa obiettivo numero uno

La Juventus ha puntato sia Zaniolo che Chiesa; ma il papà del primo chiude ad esperienze fuori dalla Roma per Nicolò.

La Juventus è sempre molto attenta ai talenti italiani. Soprattutto se questi talenti si chiamano Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, due che hanno già dimostrato di poter fare la differenza ad alti livelli.

La Vecchia Signora negli ultimi giorni si è letteralmente innamorata del fantasista della Roma. Ma strapparlo ai giallorossi dopo nemmeno una stagione, ovviamente, non è mica un'impresa facile.

Anche perché il papa di Zaniolo, l'ex calciatore Igor, rema proprio dalla parte dela Roma. Soprattutto per la serenità del ragazzo, che in fondo ha ancora solo 19 anni.

"A fine stagione ci sarà un incontro con la Roma e non ci sarà nessun problema per il rinnovo contrattuale. Siamo stati contattati da Mino Raiola, che ha chiesto informazioni sul ragazzo, ma io posso dire che Claudio Vigorelli resterà l'agente di mio figlio ancora per tanto".

Nessuna possibilità, quindi, per la Juventus di arrivare a Nicolò Zaniolo. Allo stato attuale delle cose almeno, visto che nel calcio le situazioni possono cambiare in un batter d'occhio.

La Juventus resta quindi molto vigile anche su Federico Chiesa che, dopo qualche stagione con la maglia della Fiorentina, potrebbe essere in un certo senso più abbordabile.

Qualche giorno fa, d'altronde, lo stesso Chiesa non ha sbattuto le porte in faccia alla Juventus con una frase tanto breve quanto preoccupante per i tifosi della Fiorentina: "Se vado in bianconero? Per adesso forza Viola".

Come riporta 'Tuttosport', Chiesa costa assai, la Fiorentina lo valuta 70 milioni. Una cifra che renderebbe necessario un sacrificio in uscita per rafforzare quel gruzzoletto che Fabio Paratici ha messo da parte con le operazioni perfezionate a gennaio.