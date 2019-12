Calciomercato Juventus, per Tonali è sfida con l'Inter: bianconeri in vantaggio

La Juventus ha avviato i contatti con Cellino, vorrebbe chiudere già a gennaio, con Han possibile contropartita tecnica. Ma l'Inter non molla.

Sandro Tonali non conosce flessioni, dal punto di vista individuale. Anche se il ieri pomeriggio ha perso la sesta partita di fila, lui continua ad essere sempre uno dei migliori in campo. Non molla mai, non fa mai mancare alla squadra il suo apporto tattico e tecnico. E proprio per questo le grandi squadre hanno capito che oltre ad avere classe cristallina, il centrocampista ha anche tanta personalità.

L'interesse della , così come quello dell', è datato e non è certo una novità. Ma secondo 'Tuttosport', la Vecchia Signora ha schiacciato il piede sull'acceleratore nelle ultime settimane. C'è stato un incontro tra Fabio Paratici e Massimo Cellino: un contatto per rinnovare la ferma volontà di far partire l'assalto a Tonali e, se ci fosse uno spiraglio, anche di chiudere l'operazione già a gennaio (e lasciare il giocatore in prestito fino a giugno).

Ovviamente non è stata chiusa nessuna trattativa, si è trattato soltanto di parole e di capire la fattibilità dell'operazione. Ad esempio la Vecchia Signora, per ingolosire Cellino, potrebbe inserire nella trattativa anche delle giovani contropartite tecniche, oltre ad una cospicua somma di denaro.

I nomi che circolano in queste ore sono quelli dell'Under 23 Han Kwang-Son e Mota Carvalho, oppure due talenti limpidi della Primavera come Petrelli e Moreno. Ma questa è però una carta che ha a disposizione anche l'Inter. Anzi, forse in questo senso i nerazzurri avrebbero da offrire anche di più a Cellino, visto il periodo rigoglioso del settore giovanile.

Marotta infatti vorrebbe percorrere la strada di inserire nella possibile trattativa con il Brescia qualche giovane di valore della Primavera, che ha tantissimi estimatori. A Cellino piace l'idea di poter contare su alcuni giocatori di sicuro talento, che in futuro potranno diventare come Tonali attualmente.

Ma la situazione allo stato attuale delle cose è la seguente: la Juventus è in vantaggio, l'Inter però non ha intenzione di mollare. A breve partirà un vero e proprio Derby d' di calciomercato.