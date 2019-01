Calciomercato Juventus, per Ramsey si prova ad anticipare i tempi

La Juventus non ha ancora rinunciato all’idea di accogliere Ramsey già a gennaio. Nel mirino dell’Arsenal intanto è finito Emil Audero.

Mancano ancora tutti gli annunci ufficiali del caso, non ci sono più dubbi però sul fatto che il futuro di Aaron Ramsey è tinto di bianconero. Una volta conclusa la sua esperienza all’Arsenal infatti il centrocampista si trasferirà alla Juventus, resta solo da capire quando.

Il gallese, nei giorni scorsi si è già sottoposto in gran segreto alle visite mediche che hanno preceduto la firma su un pre-accordo che poi diventerà il contratto che lo legherà a partire da giugno alla Juve, come riportato da Tuttosport però, non è escluso che i campioni d’Italia possano sfruttare gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato per anticipare il trasferimento già a gennaio.

A far crescere in casa Juventus la voglia di accogliere il prima possibile Ramsey, è stato l’ultimo infortunio riportato da Sami Khedira prima della sfida con il Chievo. Il giocatore, a breve si sottoporrà agli esami che stabiliranno la reale entità del problema occorso al ginocchio e, sebbene la speranza sia quella ovviamente che non si tratti di nulla di grave, in caso contrario i bianconeri si ritroverebbero a fare i conti con l’emergenza in mediana nella fase cruciale della stagione.

La Juventus ha già provato a convincere l’Arsenal a cedere in anticipo il centrocampista gallese, il tutto però si è arenato di fronte alla richiesta dei Gunners di 20 milioni. Troppi per un giocatore che si libererà a fine stagione, tuttavia il club londinese sta lavorando per l’acquisto di Denis Suarez, colui che potrebbe sostituire proprio Ramsey nello scacchiere di Emery e questo potrebbe rappresentare un indizio. Ma c’è di più.

Juve ed Arsenal infatti, sono in contatto anche per un altro giocatore: Emil Audero. Il giovane portiere è approdato in estate alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, i bianconeri però si sono riservati il controriscatto. Il giocatore piace tanto ai Gunners, anche in considerazione del fatto che Cech a fine stagione lascerà e che Leno non convince tutti in società e chissà che non possa essere proprio lui l’argomento di discussione giusto per anticipare l’arrivo di Ramsey all’ombra della Mole.