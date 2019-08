Calciomercato Juventus, Pellegrini può tornare in prestito al Cagliari

Luca Pellegrini potrebbe lasciare la Juventus se si dovesse concretizzare l'acquisto di Danilo dal Manchester City. Cagliari lo aspetta.

La sta accelerando i tempi per lo scambio tra Cancelo e Danilo con il . Se il brasiliano dovesse arrivare davvero a , è molto probabile che uno dei terzini presenti in casa bianconera possa partire.

I candidati sarebbero due, ovvero De Sciglio e Luca Pellegrini. Ma, come riportato da 'Tuttosport', De Sciglio è molto apprezzato anche da Sarri per la sua duttilità ed il giovane terzino ex potrebbe andare a giocare in prestito per accumulare ancora minutaggio ed esperienza.

Per Pellegrini si sono fatte avanti parecchie società (c’è anche il vigile), ma il pressing del sembra quello più convincente: l’ex romanista con i rossoblù ha collezionato dodici presenze negli ultimi 6 mesi dello scorso campionato.

Con Luca Pellegrini il Cagliari metterebbe la ciliegina nel suo calciomercato, dopo i colpi a centrocampo di Rog, Nainggolan e Nandez (che ancora però deve sbarcare in ). Il tutto per la felicità di Rolando Maran.