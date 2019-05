Calciomercato Juventus, parla Pjanic: "Futuro? Tutto è possibile"

Miralem Pjanic spaventa la Juventus con dichiarazioni che gettano ombre sul proprio futuro: "PSG? Tutti i giocatori vorrebbero andarci".

Un finale di stagione amaro per la , che nonostante la vittoria dell'ottavo Scudetto di fila deve incassare l'ennesima eliminazione dalla . Miralem Pjanic getta ora ombre sul proprio futuro in bianconero, lasciando aperta ogni porta in sede di mercato.

Intervenuto ai microfoni di 'Canal +', il centrocampista bosniaco non fornisce garanzie sulla sua permanenza alla Vecchia Signora:

"Tutto è possibile, sono in da otto anni e sono in un grande club, ma dobbiamo trovare un accordo. Io non penso a queste cose, sono concentrato per finire al meglio la mia stagione, vedremo poi cosa succederà durante le vacanze, ma rispetto questo club e abbiamo buoni giocatori. Il mio obiettivo è vincere la Champions League".

Pjanic esalta poi il valore del titolo vinto quest'anno al termine di un campionato dominato dall'inizio alla fine:

"Niente è facile, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, magari non ce ne rendiamo conto ma è bello vincere un titolo e dobbiamo festeggiare".

Il centrocampista bianconero rinnova poi il suo apprezzamento nei confronti del , altra grande delusa di questa edizione della Champions: