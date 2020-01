Calciomercato Juventus, Paratici chiude la porta: "Rugani non parte"

Nel pre Roma-Juventus il dg bianconero Fabio Paratici ha fatto il punto sul mercato: "Rugani, non essendo fashion, viene spesso sottovalutato".

Dopo aver fatto esplodere il botto Dejan Kulusevski, preso dall' ma che resterà in prestito al fino al termine della stagione, la in termini di prima squadra in questi giorni si sta concentrando esclusivamente su potenziali cessioni.

Argomento, però, che non dovrebbe coinvolgere Daniele Rugani. Proprio come confermato da Fabio Paratici a "Sky Sport" nel pre - :

"La partenza di Daniele la escluderei, dobbiamo aspettare cosa succede con Chiellini. Molto importante, inoltre, è il fatto che Rugani abbia giocato più di 100 partite e vinto tanti trofei. Ogni anno ha giocato più del 50 per cento delle gare. A volte penso che non essendo lui fashion, non avendo tatuaggi, parlando poco, viene spesso sottovalutato".

Da monitorare, invece, un'eventuale partenza in prestito di Marko Pjaca:

"Stiamo valutando, il ragazzo ha bisogno di giocare, è stato fermo per un infortunio lungo. Stiamo valutando anche il fatto che ossa rimanere con noi se non c'è proposta che ci soddisfa. Dobbiamo scegliere la soluzione migliore per lui".

In definitiva, Rugani potrebbe diventare una traccia da seguire solamente se qualcuno offrisse una cifra ritenuta congrua dagli uomini della Continassa. E di proposte, al momento, non se ne intravedono.