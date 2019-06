Calciomercato Juventus, il padre di Reina: "Non avrebbe problemi, è un professionista"

Il padre di Pepe Reina conferma l'ipotesi di un trasferimento alla Juventus come secondo di Szczesny: "E' un professionista, Sarri è un grande".

Dopo un solo anno l'avventura di Pepe Reina al potrebbe chiudersi: l'eventuale arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della potrebbe infatti spingere il portiere spagnolo a scegliere la Juventus per fare il secondo di Szczesny.

Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' arriva la conferma del padre del giocatore, che apre alla soluzione bianconera:

"Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al e vincendo al . Pepe con lui alla ? È il club più vincente d’ , lui è un professionista. Non avrebbe problemi".

Il rapporto tra Reina e Sarri si è fortemente consolidato ai tempi del Napoli, quando il portiere spagnolo garantiva una forte presenza nello spogliatoio: un carisma che lo stesso tecnico toscano potrebbe decidere di portare alla Juve.

L'operazione dipenderà da Perin, che potrebbe decidere di dire addio alla Vecchia Signora per fare il titolare in un altro club: in questo caso Sarri avrebbe già in mente il nome del sostituto.