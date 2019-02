Calciomercato Juventus, Onana su de Ligt: "Lui vuole il Barcellona"

Potrebbe farsi in salita per la Juventus la strada che porta a de Ligt. Il portiere dell’Ajax, Onana, svela: “Lui vuole andare al Barcellona”.

E’ considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale e non è un caso che il suo nome sia stato negli ultimi mesi accostato a quello di alcuni tra i più importanti club europei.

Matthijs de Ligt a soli 19 anni è uno dei più forti difensori in circolazione, un predestinato capace di unire forza fisica a grande qualità in fase di impostazione che tra l’altro, in occasione di Ajax-Real Madrid, è diventato il più giovane giocatore ad indossare la fascia di capitano in un match della fase ad eliminazione diretta della Champions League.

A seguirlo da vicino ad Amsterdam, nella sfida contro i campioni d’Europa, c’era anche Fabio Paratici. La Juventus ha infatti individuato nel gioiello olandese uno dei possibili elementi da assicurarsi per rafforzare e ringiovanire il suo reparto arretrato, la corsa che porta al difensore però è di quelle dure.

De Ligt, piace anche al Barcellona, club che recentemente ha annunciato l’acquisto per la prossima stagione di Frenkie de Jong, altro grandissimo talento di scuola Ajax, e che, secondo quanto riferito dal portiere dei Lancieri, André Onana, può contare sulla preferenza del giocatore.

L’estremo difensore camerunese, con un passato nelle giovanili del Barça, parlando proprio al termine della sfida con il Real Madrid, ha svelato quali sono i desideri di de Ligt per il suo futuro.

“Lui vorrebbe andare al Barcellona come de Jong. Ho parlato più volte con entrambi di questa cosa”.

Il Barça potrebbe quindi godere di una corsia preferenziale, ma le vie del calciomercato sono infinite.