Calciomercato Juventus, offerta per Marcelo: 45 milioni al Real Madrid

La Juventus punta forte su Marcelo per l'estate: pronti 45 milioni al Real Madrid e 12 netti a stagione al giocatore, desideroso di cambiare aria.

Non è un mistero che Marcelo stia vivendo una fase complicata della sua carriera in Spagna: a Madrid lo sanno anche le pietre che il rapporto tra il brasiliano ed il tecnico Santiago Solari non sia il massimo, più di una panchina e sostituzione con il giovane Reguilon. Un affronto per il terzino.

È palese la voglia di cercare nuovi stimoli altrove, considerata la sua esperienza con i 'Blancos' virtualmente conclusa: a 30 anni, bisogna dare ascolto a certe sensazioni. E il lungo corteggiamento della Juventus casca a pennello.

L'interesse bianconero è ormai di lunga data ma, secondo 'Tuttosport', sarebbe pronto l'assalto forse decisivo per mettere le mani su Marcelo una volta per tutte: in lavorazione un'offerta da 45 milioni per il Real Madrid, oltre ad uno stipendio super da 12 netti a stagione per il giocatore.

Cifre importanti che renderebbero l'esterno il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo. Sì, proprio il portoghese amico fraterno, punto di contatto con la città di Torino: da 'CR7' è nata da tempo un'opera di convicimento che potrebbe dare i suoi frutti.

L'ex Fluminense prenderebbe il posto di Alex Sandro, per il quale la Juventus si aspetta delle offerte di almeno 50-55 milioni: dalla cessione dell'ex Porto si otterebbe una somma utile per sostenere l'operazione Marcelo che andrebbe ad aggiungere ulteriore esperienza ad una squadra già fortissima.

Il brasiliano avrebbe già parlato direttamente con Florentino Perez, per ora non disposto ad acconsentire alla precisa volontà: l'obiettivo del presidente 'merengue' è quella di non dare il colpo di grazia ad un giocattolo che sta perdendo pezzi importanti. Se ne riparlerà in primavera inoltrata, quando i discorsi per l'estate saranno più d'attualità.

Ora c'è una Liga da onorare e, soprattutto, un'altra Champions League da conquistare. Anche se dopo tre di fila e quattro negli ultimi cinque anni, sembra ragionevole la scelta di Marcelo di giocarsi le proprie carte in altri lidi dove le motivazioni sarebbero maggiori. E quelle, solitamente, nel calcio fanno tutta la differenza del mondo.