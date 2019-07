Calciomercato Juventus, offerta dello Shaghai Shenhua per Cuadrado: 15M

Offerta dello Shaghai Shenhua per Cuadrado: 15 milioni di euro alla Juventus e 10 milioni di euro a stagione al giocatore.

Come quello di tutti i club, il calciomercato della non può essere caratterizzato da sole entrate. E tra coloro che potrebbero essere sacrificati e lasciare la Vecchia Signora c'è il colombiano Juan Cuadrado.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c'è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e quella del club cinese dello Shanghai Shenhua.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli asiatici, dopo aver offerto alla 20 milioni di euro per El Shaarawy (i giallorossi invece ne chiedono 26 per l'italo-egiziano) hanno messo sul piatto della società campione d' 15 milioni di euro ed un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione per l'ex e .

La dirigenza della Juventus ci sta pensando, anche perchè il calciatore non sembra essere tra le preferenze del nuovo allenatore Maurizio Sarri. In Cuadrado troverebbe due connazionali, Giovanni Moreno (capitano della squadra) e l'ex Fredy Guarin.

Dovesse concretizzarsi l'affare Cuadrado lascerà la Juventus dopo 8 titoli (4 scudetti, 3 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana) e dopo 14 goal realizzati in 137 presenze. Il più significativo, nonchè il primo, quello segnato nel derby contro il nell'ottobre del 2015 al 93'.