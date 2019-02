Calciomercato Juventus, occhi su Ruben Dias: previsto incontro con Jorge Mendes

La Juventus continua a ragionare sul prossimo acquisto in difesa. Troppa concorrenza per De Ligt, piace anche il classe 1997 Ruben Dias.

Questa sera la Juventus si gioca un pezzo di Champions League, con la sfida all'Atletico Madrid. Ma il calciomercato della Vecchia Signora non va mai in letargo. Anzi, sarà proprio l'occasione per incontrare qualche operatore di mercato, come ad esempio Jorge Mendes.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Non è un mistero infatti che la Juventus voglia rinforzare il proprio pacchetto difensivo in estate. Il primo nome sulla lista della spesa di Paratici è sempre quello di Matthijs De Ligt, ma sul giocatore olandese c'è una concorrenza sfrenata

Per cautelarsi la Juventus monitora ovviamente anche altri profili. Uno di questi è Ruben Dias, difensore centrale del Benfica di 21 anni. In questa stagione il portoghese ha totalizzato 21 presenze nella Liga NOS e 9 in Champions League (compresi i play-off).

Secondo 'Tuttosport' Jorge Mendes incontrerà oggi la Juventus per parlare proprio di Ruben Dias, suo assistito.

Stando a quanto filtra dal Portogallo, Paratici e Mendes si confronteranno anche su due fantasisti: il 19enne Joao Felix, sempre del Benfica, e James Rodriguez, il quale gioca nel Bayern ma è ancora di proprietà del Real.

Non è escluso che, essendo a Madrid, la Juventus possa avere in agenda qualche incontro con gli agenti di Marcelo e Isco: due giocatori che molto probabilmente lasceranno il Real a fine stagione.