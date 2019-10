Calciomercato Juventus, occhi su Fabio Silva: attaccante classe 2002 del Porto

La Juventus ha messo il mirino su Fabio Silva, giovane attaccante del Porto che però è seguito con forza anche dall'Atletico Madrid.

La , anche in piena stagione, è sempre attenta al calciomercato, soprattutto alla visione e alla recluta di possibili nuovi talenti da inserire nella rosa bianconera. Vi abbiamo raccontato di Matias Soulé, classe 2003, dal Velez Sarsfield, ma non è l'unico nome nella lista.

Secondo 'Il Corriere dello Sport', un altro talento che la Juventus sta seguendo da vicino e con grande interesse è Fabio Silva, attaccante classe 2002 del .

Il centravanti portoghese è al centro di un duello di mercato tra la Juventus e l' . Il suo papà-agente Jorge ha già dichiarato come alcuni club volessero pagare la clausola rescissoria, ma anche di voler restare al Porto almeno per ora, rispettando l'attuale contratto biennale e quel progetto tecnico che già lo vede nelle rotazioni della prima squadra.

Nonostante i 17 anni, ha già giocato tre volte in questo campionato portoghese, oltre che aver timbrato due presenze anche in . Al momento non ha segnato ancora nessuna rete ma è con la nazionale portoghese che sta facendo vedere le migliori cose.

Con l'Under 19 ha già segnato tre goal in altrettante presenze e sarà probabilmente presto convocato anche nell'Under 21. La Juventus lo segue e sta visionando tutte le sue abilità, prima di sferrare il suo attacco.