Calciomercato Juventus, obiettivo cessioni: in uscita anche Mandzukic, Khedira e Matuidi

La Juventus deve sfoltire la rosa soprattutto a centrocampo e in attacco, possibili 4-5 cessioni. Perin al Benfica, Cancelo tra Barcellona e City.

Dopo l'acquisto di De Ligt, per il quale ormai manca solo l'ufficialità, la prima di comprare ancora dovrà necessariamente sfoltire la rosa soprattutto a centrocampo e in attacco.

I sicuri partenti secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Tutti over 30 che non rientrano nei piani della Juventus e tutti con ingaggi pesanti.

Il primo potrebbe svincolarsi e poi terminare la carriera in , il secondo invece aspetta la possibile chiamata del per tornare in mentre Higuain deve decidere se accettare il trasferimento alla .

Restano poi in bilico le posizioni di Blaise Matuidi e Moise Kean, entrambi peraltro assistiti da Mino Raiola. Il francese dopo gli acquisti di Rabiot e Ramsey non è più intoccabile e piace a e .

La Juventus invece vorrebbe trattenere Moise Kean ma una sua eventuale cessione, magari con diritto di recompra, permetterebbe di fare registrare un'importante plusvalenza.

Per quanto riguarda gli altri reparti Perin a breve dovrebbe raggiungere Lisbona dove giocherà col , mentre su Cancelo c'è da registrare il sorpasso del sul .

Una volta sistemate le cessioni la Juventus potrà dedicarsi agli ultimi colpi in entrata: tra gli obiettivi un grande numero 9, un altro centrocampista e l'eventuale sostituto di Cancelo.