Calciomercato Juventus, nuovo accordo col Genoa per Favilli: c'è l'obbligo di riscatto

Juventus e Genoa hanno rivisto l'accordo per Favilli, che resterà sotto la Lanterna in prestito biennale con annesso obbligo di riscatto.

Non solo operazioni di primo piano. La Juventus, infatti, ha sfruttato la sessione invernale da poco conclusasi per definire anche il cosiddetto “altro mercato”. Quello già impostato, apparentemente definito, ma che invece riserva sempre sorprese intriganti. Una di queste, per esempio, porterà al termine della stagione Emil Audero ('97) a diventare un tesserato della Sampdoria a titolo definitivo.

Tutte le strade conducono a Genova. Perché l'altra sponda, quella rossoblù, ha rivisto l'accordo con Madama sul fronte Andrea Favilli ('97). La Juventus in estate aveva piazzato l'attaccante toscano sotto la Lanterna in prestito per 5 milioni, con la facoltà – da parte del club di Enrico Preziosi – di esercitare il diritto d'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 7 milioni.

Adesso, invece, la storia è un'altra. Favilli resterà al Genoa in prestito biennale, dopodiché il Grifone dovrà riscattarne obbligatoriamente il cartellino. Un affare che testimonia come su questa tratta i rapporti siano davvero ottimi. Vedi il ritorno di Stefano Sturaro ('93) in rossoblù. Vedi – ancora da ultimare – l'affare che porterà Cristian Romero ('98) ad approdare prossimamente alla Continassa. Questione di dettagli, in quanto la linea è stata ampiamente tracciata.

Autore fin qui di 5 presenze tra le fila del Genoa, Favilli è stato richiesto da mezza serie A. Con il Frosinone che avrebbe fatto carte false pur di portarlo alla corte di Marco Baroni. Nulla da fare, matrimonio consolidato in terra ligure. Sponsor: Giorgio Perinetti. E non è poco.