Calciomercato Juventus, Nsoki rifiuta i bianconeri: preferisce Nizza o Lione

La Juventus incassa il 'no' di Stanley Nsoki, classe 1999 del PSG: il terzino preferisce Lille o Lione. I bianconeri proponevano un prestito.

A poche ore dal termine del calciomercato, la deve registrare un 'no' per quanto riguarda i colpi in entrata: è quello di Stanley Nsoki, difensore classe 1999 del a cui i bianconeri si erano interessati.

Secondo quanto riporta 'RMC Sport', la proposta del club torinese era di un prestito biennale. Il giocatore ha però rifiutato la destinazione italiana, preferendo rimanere in .

Ci sarebbero infatti due squadre che sono favorite per arrivare a firmare Nsoki: si tratta del e del , le quali entrambe hanno manifestato interesse nei confronti del giocatore.

Il club della Costa Azzurra in particolare avrebbe già incontrato il 20enne: l'allenatore Patrick Vieira a inizio settimana ha parlato con lui per convincerlo a vestire la maglia rossonera.

Nsoki, comunque, dovesse lasciare il PSG dopo 8 presenze da titolare l'anno scorso, rimarrà in Francia: niente Juventus per lui.