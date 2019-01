Calciomercato Juventus, Nedved: "Higuain? Ne parleremo da giovedì"

Pavel Nedved alle prese con il caso Gonzalo Higuain, ora al Milan ma ancora di proprietà della Juventus: "Ne parleremo da giovedì".

A tener banco sulle prime pagine dei giornali e non solo in questi ultimi giorni è il futuro di Gonzalo Higuain, sempre più lontano dal Milan che in estate lo acquistò in prestito oneroso per 18 milioni dalla Juventus, con diritto di riscatto fissato ad ulteriori 36 milioni.

Il 'Pipita' è stato escluso dall'undici titolare di Gattuso per la finale di Supercoppa Italiana tra rossoneri e bianconeri, alla luce dello stato febbrile dell'argentino, motivazione ufficiale data dalla società meneghina per spiegare il forfait.

Inutile dire che anche la Juventus sarà chiamata direttamente in causa per risolvere il problema relativo al classe 1987, essendo ancora proprietaria del suo cartellino. Il vicepresidente Pavel Nedved si è espresso così ai microfoni di 'Rai Sport'.

"Non mi sembra giusto discutere ora del futuro di Higuain, per rispetto dello stesso giocatore e del Milan. Ne discuteremo a partire da giovedì".

Sulle tracce di Higuain ovviamente c'è il Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri che, in più occasioni, ha lasciato intendere come il suo ex pupillo ai tempi del Napoli possa fargli davvero comodo al centro dell'attacco. Tutto rimandato, comunque, a dopo la Supercoppa.