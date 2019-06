Calciomercato Juventus, Ndombele non va al Tottenham: il Lione chiede 80 milioni

Torna sul mercato l'obiettivo della Juventus Tanguy Ndombele: il Lione rifiuta i 45 milioni del Tottenham, ma ne chiede 80.

Sembrava ormai cosa fatta il trasferimento di Tanguy Ndombele al , ma il ha rifiutato l'offerta inglese e ha fissato il prezzo per il centrocampista francese, obiettivo della in queste prime battute di mercato.

Ai microfoni di 'RMC', il patron del Lione Aulas ha fatto il punto della situazione, alzando notevolmente il prezzo di acquisto del proprio giocatore:

"Il Tottenham ci ha fatto una prima offerta di 45 milioni, poi abbiamo discusso ancora ma non c'è niente di definito, non abbiamo fretta. Ndombele ha mostrato il suo valore anche con la nazionale francese, è uno dei migliori giocatori che abbiamo. Quanto vale? Non lo so ma sicuramente non solo 45 milioni. Se aspetto altri otto giorni, il suo prezzo sarà di 80 milioni".

La valutazione si alza dunque con il passare dei giorni: il Lione ha fatto capire di non aver bisogno di fare cassa dopo l'ultima cessione di Mendy al per 48 milioni di euro. Il messaggio alle pretendenti è chiaro: se la Juventus sarà ancora interessata al classe '96 dovrà mettere mano al portafoglio in modo consistente.