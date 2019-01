Calciomercato Juventus, Ndombele primo nome a centrocampo: contatti col Lione

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e punta con decisione Ndombele del Lione. I francesi però chiedono almeno 60 milioni di euro.

Il suo nome non era presenta nella presunta lista di Paratici finita sulle prime pagine dei giornali ma, secondo 'Tuttosport', il grande obiettivo per rinforzare il centrocampo della Juventus la prossima estate si chiama Ndombele.

Il francese piace da sempre al direttore sportivo bianconero tanto che, dopo i contatti positivi con l'entourage del giocatore, presto la Juventus busserà anche alle porte del Lione.

L'obiettivo è ovviamente quello di sbaragliare la concorrenza ed evitare un nuovo 'caso Tolisso', gioiello del Lione inseguito per mesi dalla Juventus ma poi finito al Bayern Monaco.

La trattativa col club di Aulas non si annuncia semplicissima anche perchè il Lione valuta Ndombele già tra i 60 e i 70 milioni di euro. Cifra su cui la Juventus spera di avere uno sconto ma che comunque non spaventa i bianconeri e non esclude ulteriori innesti nel reparto oltre a Ramsey.

In estate peraltro la Juventus dovrà pure ritoccare la difesa dato che il prestito di Caceres scadrà a giugno quando anche Barzagli dovrebbe dare il definitivo addio al calcio giocato.

Ecco perchè Paratici continua a seguire la pista che porta a De Ligt dell'Ajax e ha già bloccato il genoano Romero. Piacciono inoltre anche Savic, Ruben Dias e Milenkovic della Fiorentina,