Calciomercato Juventus e Napoli, James Rodriguez: "Non so nulla sul futuro"

Seguito da Juventus e Napoli, James Rodriguez pensa solo alla Copa America con la Colombia: "Non so ancora niente".

o ? Si rilancerà al ? Tante domande ma nessuna risposta sulla prossima squadra di James Rodriguez, impegnato con la sua nella Copa America che si sta giocando in .

Esordio da sogno per i 'Cafeteros': vittoria per 2-0 sulla quotata di Lionel Messi e Sergio Agüero, battuta grazie alle reti di Roger Martinez e Duvan Zapata, entrambi entrati in campo dalla panchina.

James Rodriguez è rimasto a secco ma ha comunque offerto un importante contributo con giocate d'alta classe soprattutto in fase di ripiegamento. Dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista, senza fare chiarezza su quella che sarà la nuova destinazione.

"I madrileni si chiedono se tornerò al Real? Davvero, non so ancora niente. Abbiamo giocato un'ottima partita e tutto è più semplice con una vera prestazione collettiva. Bisogna mantenere la calma e non diventare euforici, facciamo un passo alla volta".

Per James Rodriguez è sfida tra Juventus e Napoli in , che dovranno trattare con il Real Madrid proprietario del cartellino, dove dovrebbe fare inizialmente rientro in seguito al mancato riscatto del .