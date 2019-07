Calciomercato Juventus, idea Miranda del Barcellona per la corsia sinistra di difesa

La Juventus ha messo gli occhi su Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. I catalani preferiscono venderlo in Spagna.

Pellegrini, De Ligt, Demiral, Romero. La ha già messo le mani su quattro prospetti di primo piano per la difesa del futuro, ma il processo di ringiovanimento del reparto arretrato non sembra ancora finito.

Secondo quanto riportato da 'As', i bianconeri vorrebbero aggiungere anche il classe 2000 Juan Miranda. Il terzino sinistro, che sa giocare anche da centrale, è di proprietà del .

Si sta mettendo in luce agli Europei Under 19 in Armenia, grazie a due goal segnati nelle due partite finora giocate dalla . Già nella scorsa stagione aveva esordito in prima squadra con i catalani, giocando tre partite in Coppa del Re e una in .

Il giocatore non sarebbe nei piani di prima squadra dei blaugrana per l'anno prossimo: vorrebbero un giocatore con esperienza di , in particolare Junior Firpo del Betis. Proprio i biancoverdi sarebbero una delle rivali della Juventus tra le squadre interessate al giocatore, che a ha giocato fino al 2014.

Su Miranda ci sarebbe anche una clausola, valida soltanto per i club della massima divisione spagnola. In quel caso starebbe al giocatore fare una scelta. Il Barcellona non vorrebbe venderlo, ma poco potrebbe in caso qualcuno pagasse la clausola.

La Juventus, dal canto suo, ci pensa: vorrebbe portarlo a e avrebbe già visto una prima offerta rifiutata. Un altro pezzo giovane per una difesa che si ringiovanisce.