Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic il primo colpo: Spinazzola e Romero alla Lazio

La Juventus accelera per Milinkovic-Savic e potrebbe inserire nell'affare due contropartite tecniche: offerti Spinazzola e Romero alla Lazio.

Il ritorno di Pogba rischia di restare solo un sogno ecco perché, secondo 'Il Corriere della Sera', la nelle ultime ore sta accelerando per Sergej Milinkovic-Savic.

E' infatti il serbo l'obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo e regalare a Sarri un giocatore che abbini fisico e tecnica. Strappare il sì di Lotito però sarà tutt'altro che facile.

La d'altronde valuta Milinkovic-Savic addirittura 100 milioni di euro, cifra ritenuta decisamente eccessiva dalla Juventus che vorrebbe abbassare il prezzo con un paio di contropartite tecniche.

Il primo nome offerto alla Lazio sarebbe quello di Leonardo Spinazzola, esterno perfetto per il 3-5 2 di Simone Inzaghi e in grado di giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Ma non solo.

Secondo 'Il Corriere della Sera' la Juventus pur di arrivare a Milinkovic-Savic sarebbe pronta a sacrificare anche Cristian Romero, giovane difensore argentino già bloccato dai bianconeri e che sembrava destinato a restare un'altra stagione al .

La Juventus infatti in difesa ha deciso di puntare forte sul turco Demiral, ieri grande protagonista contro la , che arriverà dal per 15 milioni di euro e rimarrà nella rosa bianconera della prossima stagione.

Ecco perchè adesso portare Romero subito a non è più considerato prioritario e il difensore potrebbe essere invece girato alla Lazio nell'affare Milinkovic-Savic.