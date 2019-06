Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic il grande obiettivo: si può chiudere a 80 milioni

Al lavoro per portare a Torino Milinkovic-Savic, la Juventus ha già pronta anche un'alternativa: resta calda la pista che porta a Pogba.

Concentrata nella ricerca del nuovo allenatore al quale affidare la panchina lasciata vacante dall'addio di Massimiliano Allegri, la si sta muovendo con determinazione anche sulla strada che può portare a Sergej Milinkovic-Savic.

Dopo l'arrivo di Aaron Ramsey, i bianconeri puntano ora con forza al gioiello di casa . Differentemente dalla scorsa estate, quando il giocatore era considerato incedibile dal presidente Lotito, il serbo pare oggi un sacrificio che i biancocelesti sono disposti a fare, davanti però a un'offerta adeguata.

Secondo quanto riportato da 'la Repubblica', la Lazio vorrebbe ricavare infatti 100 milioni dalla cessione di Milinkovic-Savic e per questo motivo l'iniziale offerta di 60 milioni presentata dalla Juventus non sarebbe sufficiente. Ecco allora che i due club potrebbero trovarsi a metà strada, dove la cifra di 80 milioni di euro potrebbe rivelarsi quella giusta per chiudere la trattativa.

A giocare a favore della Juventus sarebbe inoltre il brusco stop che nelle ultime ore ha reso ormai impossibile un passaggio del giocatore al . Gli inglesi ci hanno infatti provato senza successo, condizionati anche dai grandi dubbi circa una possibile esclusione dalle coppe europee e una lieve incertezza ancora presente intorno al futuro di Pep Guardiola.

Nel caso in cui i campioni d' non dovessero però riuscire a convincere la Lazio, l'alternativa più probabile a Milinkovic-Savic è rappresentata ad oggi da una vecchia conoscenza bianconera: Paul Pogba.

Il centrocampista del non ha mai nascosto di essere affascinato da un possibile ritorno a , con Fabio Paratici che negli ultimi mesi ha tenuto in caldo questa pista restando in contatto con Mino Raiola, agente del francese.

I Red Devils vorrebbero ricavare circa 100/120 milioni dalla cessione di Pogba (per il quale resta forte anche l'interesse del ), con la Juventus che potrebbe però puntare a ottenere una sconto dal punto di vista delle cifre economiche, inserendo nella trattativa una contropartita rappresentata da Paulo Dybala o Douglas Costa, come riportato da 'Tuttosport'.