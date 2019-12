Calciomercato Juventus, Meunier obiettivo di gennaio: Emre Can in uscita

La Juventus valuta il profilo di Meunier, oltre che l'obiettivo ormai datato Rakitic. In uscita sarà importante la partenza di Emre Can.

Sarà un calciomercato particolare quello della , a gennaio. La Vecchia Signora sicuramente non ha problemi numerici di rosa, ma qualche recente infortunio, oltre ad alcune prestazioni deludenti, potrebbero portare la dirigenza ad intervenire.

Il centrocampo e le fasce difensive sono i settori in qui la Juventus sta rivolgendo maggiormente l'attenzione. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', con il è sempre aperta la pista che porta a Thomas Meunier, laterale difensivo di destra. Il belga dai parigini vorrebbe essere inserito in uno scambio con De Sciglio, anche se l'operazione d'entrata per la Juventus potrebbe anche essere distaccata.

Ma è necessaria anche una cessione per la Juventus. Ed il principale indiziato è senza dubbio Emre Can, che non è stato inserito in lista Champions e comunque continua a non convincere in campo (soprattutto nell'ultima sfida contro la ).

Il ha fatto passi concreti verso Emre Can, al club giallonero tra l'altro piace molto anche Mario Mandzukic. Una trentina di milioni potrebbe essere stanziata per entrambi i colpi.

Ma Emre Can potrebbe essere inserito anche in un eventuale scambio con il PSG o con il , dove gioca Ivan Rakitic. Il croato è da tempo una prima scelta della Juventus ma con i catalani continuano a divergere le valutazioni del cartellino del centrocampista.

Dopo lo stop di Khedira, comunque, Sarri accoglierebbe ben volentieri a gennaio un innesto come Rakitic, anche per la sua esperienza in .