Calciomercato Juventus, Meunier per il dopo Cancelo: può lasciare il PSG

Con Cancelo attratto dalle sirene del Manchester City, la Juventus segue con attenzione Meunier: il belga non vuole rinnovare con il PSG.

Pronta a perdere Joao Cancelo, la cui cessione potrebbe portare una plusvalenza di una trentina di milioni, la guarda ora con attenzione in casa . Con il terzino portoghese attirato dalle sirene della Premier League, dove il di Pep Guardiola lo ha posto nel mirino da tempo, i bianconeri si sono messi infatti sulle tracce di Thomas Meunier.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Arrivato a Parigi nell'estate del 2016, il belga è il vero nome nuovo che gli uomini mercato della Juventus hanno scritto sul loro taccuino, come riportato da 'Tuttosport'. Il classe 1991 di Sainte-Ode può essere infatti il giocatore giusto con il quale rimpiazzare Cancelo, viste le caratteristiche tecniche che lo accomunano al portoghese.

Nato come esterno d'attacco, anche Meunier è stato arretrato nel ruolo di terzino nelle ultime stagioni al Paris Saint-Germain, senza però mai perdere la propria incisività quando si tratta di spingere a tutta fascia.

A differenza del portoghese, Meunier in questi anni ha però dimostrato di trovarsi a suo agio anche quando si tratta di difendere. Aspetto nel quale Cancelo ha invece mostrato alcune pecche in questa stagione.

Per questo motivo, cedere Cancelo e scommettere su Meunier potrebbe rivelarsi una scelta corretta per una squadra che punta soprattutto sulla propria solidità difensiva, senza essere però costretta a rinunciare a un'ulteriore spinta in attacco.

A favorire l'affondo della Juventus potrebbe poi essere la volontà del giocatore che, in scadenza nel 2020, non pare intenzionato al momento a rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain.