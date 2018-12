Calciomercato Juventus, Marotta: "Anche l'Inter vuole Trincao"

Su Trincao, classe 1999 del Braga, non c'è solo la Juventus. Marotta infatti vuole fare uno sgarbo alla sua ex squadra: "E' sul taccuino di Ausilio".

L'abbraccio tra Pavel Nedved e Giuseppe Marotta, che ha sancito la pace tra i due ex colleghi dopo le parole del vicepresidente bianconero ("Non è mai stato juventino") è già un ricordo lontano.

L'ex amministratore delegato della Juventus ha infatti intenzione, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, di strappare alla Vecchia Signora il promettente portoghese del Braga Francisco Trincao e portarlo all'Inter: "E' un giocatore interessante, sono sicuro che è sul taccuino di Ausilio. E cercheremo di entrare nella lotta per la sua acquisizione".

Contratto in scadenza nel giugno del 2023, Trincao ha una valutazione di circa 10 milioni di euro. Si è messo in mostra durante l'Europeo Under 19 vinto con la maglia della sua nazionale in finale contro l'Italia (segnando il goal vittoria) e con la seconda squadra del Braga, con la quale ha collezionato 5 goal e 5 assist. Su di lui all'estero c'è anche il Manchester City.