Calciomercato Juventus, Marotta a Torino per Icardi: Zapata tra le alternative

Ieri giornata a Torino per Marotta che deve cedere Icardi: l'argentino resta nel mirino della Juventus. Intanto i bianconeri sondano Duvan Zapata.

Sistemata la difesa con l'acquisto di De Ligt e rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Ramsey e Rabiot, nelle prossime settimane l'obiettivo della potrebbe essere un vero numero 9.

Gonzalo Higuain, di rientro dal per fine prestito, infatti non fa parte dei piani bianconeri e anche Mario Mandzukic potrebbe finire sulla lista dei partenti. Ad oggi inoltre neppure Moise Kean, il cui contratto attuale scade nel 2020, è sicuro di restare alla Juventus

Ecco perché i bianconeri non hanno affatto abbandonato la pista che porta a Mauro Icardi e in tal senso un'indicazione importante sarebbe arrivata ieri quando, secondo 'La Repubblica', Marotta avrebbe trascorso tutta la giornata a . Ma non solo.

Secondo 'Il Corriere della Sera' infatti la Juventus negli ultimi giorni avrebbe fatto un sondaggio per Duvan Zapata, vicecapocannoniere dell'ultima e grande protagonista in Copa America.

Il colombiano rappresenterebbe la prima alternativa a Icardi ma piace anche al e l' , nonostante l'acquisto di Muriel, non vorrebbe privarsi del suo bomber in vista del debutto in . La Juventus però c'è.