Calciomercato Juventus, Marcelo 'spinto' in bianconero dall'agente di Tagliafico

L'approdo di Marcelo alla Juventus potrebbe dipendere dal futuro di Nicolas Tagliafico. Il terzino dell'Ajax è stato infatti avvicinato al Real Madrid, dove potrebbe sostituire proprio il pari ruolo brasiliano, da tempo accostato ai bianconeri.

Da quando Cristiano Ronaldo è sbarcato sul pianeta Juventus, il nome dell'amico ed ex compagno di squadra Marcelo ha iniziato a circolare con insistenza dalla parti di Torino, con il giocatore che a Madrid nell'ultimo periodo non starebbe vivendo un rapporto proprio idilliaco con il nuovo tecnico Santiago Solari.

Ad aumentare le voci di mercato ci ha pensato poi il procuratore di Nicolas Tagliafico, Ricardo Schlieper, intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione 'La Oral Deportiva' in onda su 'Radio Rivadavia'.

"Si dice che il nome del mio assistito sia sulla lista del Real Madrid, poichè si vocifera che Marcelo potrebbe andare alla Juventus. Nessuno però mi ha ancora chiamato anche se posso dire che ci sono stati dei contatti con altre squadre. Il mercato dei terzini sinistri interessa molto in Europa e l'Ajax ha posto un prezzo elevato per Tagliafico".

Entrando nello specifico di quale sarà il futuro del terzino argentino, il quale potrebbe dunque essere legato a quello di Marcelo, Schlieper ha annunciato l'interesse di alcune squadre per il giocatore dell'Ajax.

"Non ha una clausola rescissoria con l'Ajax ma gli restano altri due anni di contratto. Loro poi hanno fissato un prezzo minimo per i top club europei. Posso dire che fra le squadre interessate c'è una grande società spagnola. Credo che sia il momento giusto per Tagliafico di fare il salto di qualità".