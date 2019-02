Calciomercato Juventus, Marcelo e il Real in rottura prolungata: col brasiliano Solari non vince mai

Una vittoria nelle ultime 8 di Liga giocate con Marcelo titolare, che si infuria sui social. Rottura sempre più pesante tra il brasiliano e il Real.

I rapporti erano già ai minimi termini nelle scorse settimane, ma ora la rottura tra il Real Madrid e Marcelo sembra davvero insanabile. Quello che era un leader in campo e nello spogliatoio è diiventato quasi un peso per i Blancos. Una situazione complicata da gestire. Sia per le voci che lo vorrebbero sempre più verso la Juventus, sia perché alcune sue reazioni sembrano simboliche di che momento stia vivendo il numero 12 a Madrid, da quasi separato in casa.

Santiago Solari contro il Girona gli ha dato l'opportunità di giocare titolare, sfruttata non esattamente al meglio. Prestazione poco positiva e soprattutto altra sconfitta, la quinta nelle ultime 8 partite di Liga per il Real Madrid giocate con il brasiliano da titolare. Solo una volta nelle ultime 8 con Marcelo in campo dal 1' il Real Madrid ha vinto il proprio match di campionato. Tutt'altra storia quando in campo c'è stato Reguilón, il titolare di Solari: 8 vittorie su 8, tutto un altro mondo.

Il dato non è evidentemente andato giù al brasiliano, che su Instagram ha commentato una foto di una fanpage del Real Madrid che si riferiva proprio al differente rendimento del club con un terzino sinistro piuttosto che l'altro. "Tutta colpa mia, avanti così" ha scritto il numero 12, piccato e preso di mira anche dalla tifoseria che fino a pochi mesi fa lo ha sempre difeso e supportato.

Ora però la situazione di Marcelo è sempre più intricata. Già contro l'Ajax il terzino sinistro aveva mandato segnali di insofferenza abbastanza evidenti. Un atteggiamento discutibile in panchina, soprattutto quando, all'uscita dal campo di Benzema autore del goal del momentaneo 0-1, Marcelo ha ignorato totalmente il compagno senza nemmeno tendergli la mano.

Seduto in disparte e solo contro tutti, Marcelo è diventato sempre di più il caso di questa stagione del Real Madrid targato Solari. L'argentino ha scelto di rinunciare a lui nelle partite importanti, puntando su Reguilón. Una scelta che finora gli ha dato ragione, ma che rischia di far bruciare al Real Madrid un giocatore tra i migliori al mondo, forse il numero uno nel suo ruolo.

Alla finestra osserva interessata la Juventus: il brasiliano è un vecchio pallino e la situazione che si sta creando potrebbe essere vantaggiosa per provare l'assalto decisivo, soprattutto dopo le parole dolci che il classe 1988 ha riservato ai bianconeri nelle scorse settimane.