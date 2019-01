Calciomercato Juventus, Marcelo e il monito di Schuster: "Ingrassa facilmente"

L'ex allenatore del Real Madrid ha parlato dell'esterno nel mirino della Juventus: "Bisogna stare attenti, dimagrire gli costa molto".

Spinazzola e Benatia nel calderone del mercato in uscita, a gennaio. Ramsey (sicuro), Isco, Pogba e Marcelo in quello in entrata. Per l'estate. La Juventus ha tanti sogni nel cassetto per la prossima campagna acquisti, uno dei quali gioca al Real Madrid. Probabilmente il terzino sinistro più importante del decennio.

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus si è parlato continuamente della possibilità Marcelo, con il brasiliano deciso a giocare nuovamente sulla fascia dell'amico. Ha vinto tutto, e più volte, con il Real Madrid: una nuova avventura è quello che desidera per il 2019/2020.

Secondo le ultime indiscrezioni Marcelo starebbe chiedendo la cessione al Real Madrid, così da raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus. In scadenza con i Campioni del Mondo nel 2022, dovrà comunque partire per un'offerta congrua. Se ne riparlerà.

Inanto a parlare di Marcelo ci ha pensato Schuster, suo vecchio allenatore al Real Madrid. In questi giorni si sta parlando in maniera continua del peso di Marcelo, a quanto pare decisamente fuori forma dopo le vacanze natalizie.

Schuster ha confermato a Onda Cero i problemi di Marcelo in questo senso:

"In tutte le squadre ci sono almeno 3-4 giocatori che hanno un sacco di problemi con il peso. Ai miei tempi Marcelo era uno di loro, ingrassa facilmente. Bisogna stare molto attenti".

L'ex allenatore del Real Madrid ha poi continuato, evidenziando come per Marcelo sia un problema tornare al suo peso forma:

"Sopratutto quando è infortunato è difficile per lui levare quei chili, gli costa molto. Può capitare quello che sta succedendo ora, ingrassa facilmente. Capitò anche a Sneijder".

Nonostante qualche kg in più, però, Marcelo ha dimostrato di essere un giocatore top. Resta da capire solamente se lontano dal Real Madrid, a 31 anni, sarebbe ancora a livelli eccelsi.