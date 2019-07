Calciomercato Juventus, Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund: vuole il Bayern Monaco

Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus: l'attaccante è corteggiato dal Borussia Dortmund, ma preferisce tornare al Bayern Monaco.

In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sports', l'attaccante croato ha confermato l'interesse del nei suoi confronti: nonostante i primi contatti già avuti con la dirigenza, il giocatore non gradisce la destinazione giallonera.

Il bianconero gradirebbe invece un ritorno al , dove ha già vissuto delle stagioni da protagonista: il classe '86, che piace molto al presidente Uli Hoeness, aprirebbe dunque a una possibile trattativa con i bavaresi.

Prima di cavalcare la soluzione di un ritorno in , Mandzukic vuole però parlare con Sarri per capire se ci sono i margini di una permanenza in bianconero: in caso di risposta negativa valuterà l'eventuale offerta dei campioni di .