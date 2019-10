Calciomercato Juventus, Paratici su Mandzukic: "Qatar? Ci sono altre possibilità"

Il ds della Juventus ha parlato del futuro di Mandzukic: "E' a disposizione, ora ci parleremo per trovare la miglior soluzione".

Era un simbolo della , primo nome in una lista di giocatori pronti a sacrificarsi, per la causa, per i suoi bianconeri. Duttile, prima punta, esterno, Mario Mandzukic era imprescindibile con Allegri. Con Sarri, è l'ultimo attaccante, rimasto dopo fine delle trattative estive, ma in partenza a gennaio.

Non cambia il pensiero della Juventus riguardo Mandzukic, che a meno di grosse sorprese lascerà Madama nella prossima finestra di calciomercato. A gennaio si potrebbe riaprire l'ipotesi , ma occhio anche al e ad eventuali altri ipotesi, come quella australiana.

Prima della gara europea contro il Bayer, Paratici, ds della Juventus, ha fatto il punto sulla situazione Mandzukic:

"Eravamo d'accordo con lui di aspettare questa possibilità del Qatar. Ora parleremo con lui per scegliere la miglior soluzione possibile per andare avanti".

Ora sarà a disposizione della Juventus, in attesa di capire quale sarà il futuro:

"Certo. Parleremo con lui e vedremo cosa fare. C'è il Qatar, ma ci sono anche altre soluzioni".

Classe 1986, Mandzukic è alla Juventus dal 2015: in bianconero sta disputando la quinta stagione, ma fin qui non è ancora sceso in campo e difficilmente lo farà con regolarità da qui in avanti. Nove i trofei con Madama, con un goal in finale di .

Vista la presenza di Dybala, Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, solo squalifiche e infortuni potrebbero lasciare spazio a Mandzukic nelle prossime settimane. Altrimenti, servirà semplicemente aspettare il trasferimento per rivederlo in campo.