Calciomercato Juventus, Mandzukic piace in Bundesliga: ci pensa il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è già protagonista del mercato e pensa a un'altra aggiunta, dalla Juve: la dirigenza sta valutando il profilo di Mario Mandzukic.

Schulz, Brandt, Hazard: tre acquisti in meno di 24 ore. Ma il non vuole fermarsi ha già messo nel mirino un altro acquisto di primissimo piano come Mario Mandzukic.

Secondo quanto racconta la 'Bild', la dirigenza dei gialloneri avrebbe iniziato a valutare il profilo dell'attaccante della per rinforzare un attacco che per ora come punta pura prevede soltanto Paco Alcácer.

L'idea sembra essere stata inizialmente di Matthias Sammer, consulente del club, poi accolta dal direttore sportivo Zorc e dal direttore generale Watzke. Il board sembra convinto dal profilo, meno convinto sarebbe invece Lucien Favre.

Il tecnico svizzero preferirebbe infatti degli attaccanti più congeniali per un gioco palla a terra, come appunto Alcácer oppure Mario Götze, spesso utilizzato da punta nonostante nasca trequartista.

Mandzukic in ha già giocato 4 anni con le maglie di e , totalizzando 110 presenze con 53 goal in totale. Con la Juventus ha un contratto fino al 2021, con un rinnovo firmato soltanto pochi mesi fa.