Calciomercato Juventus, Mandzukic non è intoccabile: Paratici segue Martial

Nonostante il recente rinnovo Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi in Oriente, Paratici sogna Icardi e segue Martial.

Nonostante il rinnovo firmato solo qualche settimana fa il futuro di Mario Mandzukic alla non è più così certo. Anzi secondo 'Tuttosport' l'attaccante croato potrebbe davvero decidere di lasciare l' e accettare le ricche offerte che sono arrivate dall'Oriente.

Mandzukic d'altronde è reduce da un finale di stagione particolarmente travagliato anche a causa di qualche problema fisico e ha già dato l'addio alla sua Nazionale subito dopo i Mondiali.

La Juventus nella prossima stagione intende puntare maggiormente su Kean, che a breve dovrebbe rinnovare fino al 2024 con uno stipendio da circa 3 milioni di euro all'anno più bonus. Ecco perché Mandzukic, specie se Allegri dovesse a sua volta lasciare la Juventus, potrebbe decidere di chiudere la sua avventura bianconera.

In quel caso ovviamente Paratici dovrà trovare un sostituto di livello e il sogno in tal senso resta Mauro Icardi per il quale i contatti non si sono mai interrotti.

Al direttore sportivo della Juventus però piace moltissimo da sempre anche Martial che, nonostante il recente rinnovo, potrebbe lasciare il dopo la mancata qualificazione alla prossima .

Imbastire una trattativa con lo United peraltro non dovrebbe essere troppo diffficile dato che i Red Devils seguono con interesse Cancelo, Douglas Costa e Dybala. La caccia all'erede di Mandzukic insomma è già iniziata.