Calciomercato Juventus, Mandzukic in Qatar: si decide nelle prossime 48 ore

Entro domenica è attesa la risposta di Mario Mandzukic a un club del Qatar. La sua avventura alla Juventus sta per chiudersi definitivamente.

Forse ci siamo davvero: dopo quattro anni e mezzo la storia di Mario Mandzukic alla volge al termine. L'attaccante croato, infatti, è sempre più vicino al trasferimento in .

Mandzukic in realtà era stato ad un passo dal Qatar anche a settembre, quando l'esclusione dalla lista UEFA aveva sancito la rottura definitiva con la Juventus.

Alla fine, però, l'ancora per poco 17 bianconero ha preferito restare a . Eppure, in questi mesi è sempre rimasto ai margini, tanto da non essere più inserito tra i convocati fino alla mancata partecipazione alla cena di Natale insieme al resto della squadra.

Un segnale chiaro di come i rapporti tra le parti, nonostante il rinnovo firmato solo qualche mese fa, siano ormai definitivamente deteriorati. Adesso, quindi, Mandzukic è pronto a ripartire da una nuova avventura.

La risposta definitiva del croato è attesa entro le prossime 48 ore e la Juventus spera vivamente che stavolta la fumata sia bianca. Anche perché le piste che portavano a o sembrano essere tramontate.

L'avventura di Mandzukic alla Juventus si avvia a chiudere i battenti dopo ben 162 presenze e 44 goal. Il futuro potrebbe essere in Qatar.