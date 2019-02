Calciomercato Juventus, Lukaku può lasciare lo United: "E' un fan di Cristiano Ronaldo"

Romelu Lukaku in estate potrebbe essere messo sul mercato dal Manchester United e sogna il trasferimento alla Juventus. Pesa il fattore Ronaldo.

Nel calciomercato della Juventus irrompe Romelu Lukaku, possente attaccante belga che con l'arrivo di Solskjaer sta trovando poco spazio al Manchester United.

Secondo quanto scrive il 'Sun' infatti Lukaku potrebbe essere messo sul mercato dai Red Devils e in quel caso la priorità del belga sarebbe proprio la Juventus.

Romelu Lukaku wants to join Juventus if forced to quit Man United | @Journo_Slash https://t.co/kwxSSOvGez pic.twitter.com/fPqqJlwSkp — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 27 febbraio 2019

A pesare sulla preferenza di Lukaku è ovviamente il fattore Cristiano Ronaldo, tanto che alcune fonti interne al Manchester United hanno spiegato così il possibile trasferimento del belga alla Juventus.

"E' un fan eccezionale di Cristiano Ronaldo. Per ora non ha mai fatto polemica ma sarà un'estate impegnativa, ci sono segnali da entrambe le parti".

Lukaku, classe 1993 e 24 goal in 58 presenze nelle ultime due stagioni con i Red Devils, alla Juventus potrebbe prendere il posto di Mandzukic ma il Manchester United non lo farebbe comunque partire a prezzo di saldo.

In passato anche l'Inter aveva mostrato interesse per Lukaku però, come detto, l'attaccante in caso di addio allo United vorrebbe solo la Juventus di Cristiano Ronaldo.