Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini può già partire: il Cagliari lo rivuole in prestito

Luca Pellegrini, appena arrivato alla Juventus nello scambio con Spinazzola, potrebbe tornare al Cagliari dove ha giocato negli ultimi sei mesi.

Neppure il tempo di sostenere le visite mediche al J Medical che per Luca Pellegrini, nuovo terzino bianconero, potrebbe già essere ora di lasciare la .

A sostenerlo è 'Sky Sport' secondo cui il , squadra in cui Pellegrini ha giocato con profitto negli ultimi sei mesi, avrebbe richiesto il prestito del terzino ai bianconeri.

Al momento Sarri vorrebbe portare Luca Pellegrini in ritiro per valutarlo meglio e poi decidere il da farsi, ma la sua permanenza alla Continassa non è certa.

Luca Pellegrini è arrivato solo pochi giorni fa dalla Roma nello scambio con Spinazzola e sembrava destinato al ruolo di vice Alex Sandro.

Ruolo che peraltro, in caso di cessione, resterebbe scoperto e costringerebbe la Juventus a tornare sul mercato anche perchè pure Cancelo sembra destinato a cambiare aria.

Nell'ultima stagione Luca Pellegrini, classe 1999, ha collezionato 16 presenze in tra e Cagliari inoltre con i giallorossi ha pure debuttato in . Il tutto alla sua prima vera esperienza tra i professionisti.