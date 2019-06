Calciomercato Juventus, Luca Pellegrini al J Medical: visite in corso

Dopo Aaron Ramsey, la si appresta a ufficializzare il suo secondo colpo estivo: Luca Pellegrini . Il 20enne terzino sinistro romano, infatti, è sbarcato questa mattina al J Medical per sottoporsi alle visite mediche con i bianconeri. Ad attendere il neo acquisto dei campioni d' , una volta terminato il classico iter legato ai test, un contratto quinquennale da 1,3 milioni netti a stagione a salire più bonus.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Autore nella passata stagione di sei mesi convincenti in prestito al , Luca Pellegrini potrebbe rimanere alla che, nell'ambito dello stesso affare, con conseguente conguaglio che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni, ha venduto il cartellino di Leonardo Spinazzola alla .

#Juventus : #LucaPellegrini è arrivato al J|Medical // Luca Pellegrini has arrived at J|Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus 🇮🇹⚪️⚫️ @goalitalia pic.twitter.com/tpZPNwyKvL