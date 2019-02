Calciomercato Juventus, Locatelli spunta dall'asse col Sassuolo

La Juventus ha individuato in Manuel Locatelli uno dei possibili rinforzi per il futuro. A breve potrebbero iniziare i contatti con il Sassuolo.

Domenica prossima saranno avversarie sul campo in un match valido per la 23esima giornata di Serie A, Sassuolo e Juventus però potrebbero ritrovarsi alleate in sede di calciomercato e dare il via ad una serie di manovre che potrebbero portare in bianconero uno dei più talentuosi centrocampisti italiani: Manuel Locatelli.

Come riportato dal Tuttosport infatti, nonostante Beppe Marotta abbia lasciato Torino, i rapporti tra le due società restano ottimi e a dimostrarlo sono proprio gli ultimi intrecci di mercato.

Alla compagine neroverde si è da poco unito Merih Demiral, giovane difensore turco che il Sassuolo ha prelevato dall’Alanyaspor in prestito con obbligo di riscatto, tutto per un’operazione complessiva da 8 milioni di euro alle spalle della quale graviterebbe proprio la Juventus. Il giocatore piace infatti molto a Paratici ed è per questo che il club bianconero è pronto ad osservarlo da vicino.

Gli intrecci tra Sassuolo e Juventus portano però come detto anche a Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 1998, piace a Paratici da tempi non sospetti, tanto che lo fece seguire già ai tempi del Milan.

Il ragazzo si è trasferito a Sassuolo la scorsa estate con la formula del prestito con obbligo di riscatto ed è uno degli elementi con le caratteristiche ideali (è giovane ed italiano) individuato dalla Juventus per rinnovare la sua mediana. Nei prossimi mesi, il club bianconero sonderà il terreno al fine di capire se ci saranno le possibilità per un suo trasferimento a Torino.

A rendere i rapporti tra le due società ancor più solidi ci sono tra l’altro Rogerio, che è in prestito al Sassuolo proprio dalla Juventus e che potrebbe garantire ai bianconeri un’importante plusvalenza, ed il difensore Giangiacomo Magnani per il quale i campioni d’Italia si sono riservati un’opzione di riacquisto.